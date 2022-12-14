أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، وسط توافر وتنوع المعروض، ومتابعة المواطنين لحركة الأسعار بشكل يومي لشراء الاحتياجات الضرورية، فضلا عن تشديد الأجهزة المعنية الرقابة على الأسواق لضمان جودة المعروض وعدم تلاعب التجار بالأسعار.

أسعار الفاكهة في السوق المحلي

ووفقا لما نشره سوق العبور بموقعه الرسمي حول أسعار الفاكهة، تراوح سعر كيلو الرمان بين 8 و15 جنيها، وكيلو البرتقال السكري وأبوصرة بين 6.5 جنيه و10 جنيهات، كيلو الموز بين 10 و12 جنيها، كما سجل سعر كيلو البرتقال البلدي 8 جنيهات، وكيلو الفراولة 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 و15 جنيها، واليوسفي بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر الجوافة بين 8 و10 جنيها، والبرقوق بين 20 و25 جنيها، كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، والبرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، وكيلو العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات، وكيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيها،وكيلو القشطة البلدي بين 10 و30 جنيها، والجوافة بين 3 و8 جنيهات، اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكيوي 20 جنيها.