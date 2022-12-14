إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على «دائري بني سويف»

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري في مدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمدينة بني سويف قرب مديرية الأمن، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سياراتها إلى مكان الحادث.

سيارتان إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: يوسف أحمد حسين، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وهاني نصر عباس، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، زياد محمد رمضان، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد محمد محمود، 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون بعزبة بلبل بمدينة بني سويف.