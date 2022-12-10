أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي «بني سويف - الفيوم» أمام دير الحمام، والذي وقع اليوم السبت، عن إصابة 10 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «بني سويف - الفيوم»

كان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وصلة «بني سويف - الفيوم» أمام دير الحمام، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة حسين قرني عبد العزيز، 37 سنة، مقيم قرية بياض العرب ببني سويف، موظف، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود عمر حسين، 35 سنة، مقيم قرية الحكامنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وإيمان إبراهيم محمد، 27 سنة، مقيم المرماح ببني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد ناصرعلي، 22 سنة، مقيم النويرة بمركز إهناسيا، مصاب كسر بالساق الأيمن، وعبد المهيمن نشأت محمود، 20 سنة، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وقرني رجب أحمد، 56 سنة، مقيم بني سويف، موظف بشركة المياه، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب في الحادث محمد عطية فاضل، 19 سنة، من بني سويف، كدمات وسحجات، وصفاء محمد فاضل، 51 سنة، من بني سويف، مصابة بكدمات بالضلوع، وحمدي عثمان محمود، 68 سنة، مقيم الفنت بالفشن، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي حمدي علي يونس، 23 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري.