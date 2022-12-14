«الزراعة»: التقنيات الحديثة تزيد الإنتاجية وتحقق أفضل هامش ربح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة اهتمت باستخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة، وفقًا لخطة الدولة للتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية 2030 واستراتيجية الزراعة المُحدثة، مشيرًا إلى إطلاق عدد من التطبيقات الخاصة بالفلاح، فضلًا عن استخدام الخرائط في متابعة الإنتاج الزراعي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر دقيق للإنتاج.

أهمية الحفاظ على الثروة الزراعية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أننا نعتمد على التقنيات الحديثة التي تمكننا من متابعة الحقول الخالية من الأمراض أو الحقول التي تحتاج لمتابعة عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن المزارع يتمكن من متابعة الإنتاج من خلال التقنيات الحديثة، وذلك يُساعده على تحقيق هامش ربح أكبر، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على الثروة الزراعية لفتح فرص تصديرية في المستقبل.

الزراعة تستهدف مناطق Best Free Area

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن منظومة الزراعة تستهدف العديد من الفئات، لكن في الوقت الحالي نعمل على مناطق Best Free Area لإقامة عمليات متابعة دقيقة لها، مشيرًا إلى أن المزارع الموجودة بنطاق تلك المناطق سواء كانت كبيرة أو صغيرة نقوم بمتابعتها، وذلك يمثل أحد روافد المشروع الخاص بمكافحة العفن البني لمحصول البطاطس.

وأشار إلى أن الأولوية تكمن لمحصول البطاطس، موضحًا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بعمليات رصد مكانية للمزارع الموجودة بهدف التعرف على الحالة الحقيقية للنباتات واحتياجاتها سواء كانت مياه أو سماد، لضمان أعلى جودة ممكنة، وبالتالي نعطي فرصة لأصحاب المزارع للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بمزرعته وإضافة العناصر التي من الممكن ان يكن لها عائد أفضل وتحقق زيادة أكبر في إنتاجية المزارع.