باحث اقتصادي: وضع مصر في 2023 مُبشر والأسعار ستتراجع لتوافر المعروض

قال محمد الدعدع، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة «الوطن»، إن الاقتصاد المصري متنوع وليس ريعي، موضحًا أننا كدولة لدينا تصدير وتصنيع وقطاع زراعة واعد، مشيرًا إلى أن مصر صدّرت 30.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية العام الماضي، لافتا إلى وجود فائض من بعض السلع في السوق المحلية، وبالتالي ستكون الأسعار منخفضة حتى على المستوى العالمي.

أسعار النفط العالمية مبشرة

وأضاف «الدعدع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن أسعار النفط العالمية مبشرة، إذ أنها تراجعت 71 دولارا للبرميل وذلك على مستوى الطاقة، لافتًا إلى أن أسعار الحبوب والقمح والذرة تمثل مؤشرات مبشرة، وتشير إلى أن الوضع عام 2023 سيكون أكثر إنفراجة بعد الاتفاقية المتعلقة بالممر الأمن في البحر الأسود للحدود الأوكرانية برعاية الأمم المتحدة الأمريكية.

الاقتصاد المصري ليس ريعي

وتابع، أن اقتصاد مصر ليس اقتصاد ريعي، ولدينا قيمة مضافة وقيمة تصنيعية كبيرة للغاية، لافتًا إلى أننا في نهاية 2022 لدينا مؤشرات أداء جيدة للصادرات المصرية، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة مقسمة لبندين هما الأجور والحماية الاجتماعية، كما أن مصر أنفقت 67 مليار جنيه بعد الزيادات التي تم إقرارها وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب أصحاب معاش الضمان الاجتماعي مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.