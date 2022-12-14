الجمعية المصرية للمناعة: مصر تمتلك خبرة حضارية في مكافحة الأوبئة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر تمتلك خبرة حضارية في مكافحة الأوبئة المستجدة، وهو ما شاهده العالم في مواجهة مصر لمرض شلل الأطفال والكبد الفيروسي وجائحة كورونا وجدري القرود والفيروس المخلوي التنفسي، إذ أن مصر تمتلك منظومة متقدمة في التصدي لأي وباء مستجد، والقضاء على الأمراض المستوطنة.

هناك علاقة بين تطعيم شلل الأطفال والحد من انتشاره

وأضاف بدران في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن هناك علاقة بين تطعيم شلل الأطفال والحد من انتشاره، إذ تم القضاء على شلل الأطفال بمصر عام 2004، لافتًا إلى استفادة العالم أجمع من التطعيمات، فـ 20 مليون شخص حول العالم نجوا من الإصابة من شلل الأطفال بسبب التطعيمات.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن تطعيم 16 مليون طفل في مصر يحميهم من الإعاقة، لافتًا إلى أن عدم ظهور أعراض للمرض يجعله أكثر خطورة كونه يمكن ينتقل للعديد من الأشخاص، إذ أن شخص واحد حامل للمرض قد يكون وافدا من أي دولة أخرى ويمكن أن يتسبب في انتشار وباء لشلل الأطفال.

أهمية رفع المناعة المجتمعية

وأشار بدران إلى أن الفيروس عندما مناعة مجتمعية لا يجد ما يهاجمه، وهو ما يؤكد أهمية رفع المناعة المجتمعية من خلال التطعيمات التي توفرها الدولة مجانًا عبر الحملات التي تجوب كافة بقاع مصر، مشددًا على ضرورة التزام الآباء بتناول أطفالهم كافة التطعيمات التي توفرها الدولة للحماية من أمراض الطفولة القاتلة، منوهًا بأن العديد من الأجانب المقيمين في مصر قاموا بتطعيم أبنائهم والاستفادة من الحملة.