محافظ سوهاج: إزالة 21 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف.

حملات إزالة بطهطا

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنّه تم تنفيذ 9 حالات إزالة بقرى شطورة، والصفيحة، والصوامعة غرب، خلال حملة مكبرة بنطاق المركز، لافتا إلى استمرار الحملات لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.

حملات إزالة بأخميم

ولفت حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، إلى أنه تمت الإزالة الفورية ووقف أعمال البناء المخالف على مساحة 90 مترا بناحية نجع البراهمة بقرية الكولة، كما تمت الإزالة الفورية لعدد 4 حالات تعدي بالبناء المخالف لأسوار بإجمالي مساحة 4.5 قيراط بناحية الأحايوة شرق، وتم التعامل القانوني مع الحالات المخالفة.

ازالة أبنية مخالفة بطما

وأشار أيوب عبد العزيز رئيس مركز ومدينة طما، إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد 3 حالات تعدي منها حالتي تعدي بمجلس قروي «مشطا»، إذ تم إزالة شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي خارج الحيز العمراني بمساحة 100 متر، بقرية العتامنة، كما تم إزالة سور بطول 8 أمتار، وارتفاع 150 سم في الشارع العام بقرية مشطا، وإزالة شدة خشبية بمدينة طما .

إزالة أبنية مخالفة بجرجا

وقال عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، إنّه تمت الإزالة الفورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وفي مركز ومدينة سوهاج، أوضح عدلي أبو عقيل رئيس المدينة، أنّه تم إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط بقرية روافع القصير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي مركز ومدينة البلينا، قال لطفي محمد علي رئيس المركز، إنه تمت إزالة أعمدة خرسانية مخالفة بقرية أولاد عليو، للتعدي على مساحة 90 مترا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.