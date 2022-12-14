الداخلية تكشف حقيقة اتهام سيدة لشخصين بضربها في القاهرة: «خناقة جيران»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك»، متضمنا استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة، من تعدي شخصين عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

استغاثة إحدى السيدات

وجرى تداول مقطع الفيديو، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من «شخصين- مقيمان بدائرة القسم أحدهما مصاب بجرح بفروة الرأس»، بتضررهما من «إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم»، لتعديها عليهما بالضرب، وإحداث الإصابة المشار إليها، بسبب خلافات حول الجيرة.

وأثناء تحرير المحضر، حضرت المشكو فى حقها «مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وتم إسعافها بأحد المستشفيات»، وبمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها.

وأضافت بتعدي المذكوران عليها بالضرب، وإحداث إصابتها المنوه عنها لذات السبب، وبمناقشة المُبلغان، أنكرا ما نُسب إليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.