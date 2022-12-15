«التعليم» تعلن مواصفات امتحان العلوم للصف السادس والأول والثاني الإعدادي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما بشأن امتحانات مادة العلوم، مؤكدة أن المواصفات الخاصة بالمادة لمرحلة التعليم الأساسي جرى اعتمادها من قبل رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإرسالها للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أنها هي التي سيجرى وضع أسئلة الامتحانات على أساسها، وليس أي وصفة أخري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، التنبيه على واضعي أسئلة الامتحانات باتباع هذه المواصفات دون غيرها، والخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، في ظل نظلم التقويم للصفوف من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وفق القرار الوزاري رقم 168.

مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات مادة العلوم للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- 70 % من اختبار نهاية الفصل الدراسي تحريري.

- 10% من اختبار نهاية الفصل الدراسي عملي.

- 5% مواظبة و5% سلوك.

- 10% اختبارات الشهور.

مواصفات الصف الأول والثاني الاعدادي

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة العلوم للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وهي كالتالي:

- 70% من اختبار نهاية الفصل الدراسي تحريري 28 درجة.

- 10% من اختبار نهاية الفصل الدراسي عملي 4 درجات .

- 5% مواظبة و5% سلوك 4 درجات.

- 10% اختبارات الشهور 4 درجات.