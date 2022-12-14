رئيس الاتحاد الأفريقي: الاستثمار بالقطاع الخاص ركن أساسي للتجارة بين البلدان

قال ماكي سال، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إن الاستثمار في القطاع الخاص والشراكة، تمثل الركن الأساسي للتجارة بين البلدان، مشيرًا إلى أن المساعدات الحكومية الرسمية، تتمثل قطاع الأعمال الذي يحفز النمو والمرونة نحو مستقبل مزدهر، وهو شعار منتدى الأعمال.

هناك بعض المتطلبات الأساسية للجانب الأفريقي

أضاف «سال»، خلال كلمته في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، أن هناك بعض المتطلبات الأساسية من الجانب الأفريقي، لتطوير قطاع الأعمال، بحيث يكون هناك سياسات قوية للاقتصاد المتناهي الصغر، لكي يكون هناك مناخ وأعمال ملائمة بكل شفافية وإطار قانوني، وهي الشروط الأقل التي يجب توافرها ليثق بنا المستثمر.

أهمية التجارة الحرة الأفريقية الأمريكية

وذكر، أن مسألة التجارة الحرة الأفريقية الأمريكية، تعطينا فرصًا أكثر للاستثمار في أفريقيا، متابعًا: «أود أن ألفت انتباهكم، إلى أن تصور المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أفريقيا، عادة يتم ربطها بزيادة المبالغ وتكاليف الاستثمار في أفريقيا»، موجهًا بضرورة العمل سويًا بحيث تكون التخمينات الخاصة بشركات وضع المراتب، واقعية بالنسبة لبلدان أفريقيا.