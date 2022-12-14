توجيهات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات التكنولوجية

استعدادات على قدم وساق، تجري في الجامعات التكنولوجية الجديدة، التي دخلت الخدمة لأول مرة هذا العام، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها خلال شهر يناير المقبل، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الذي وجه بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد عقد الامتحانات والمواصفات الفنية الخاصة بالورقة الامتحانية، فضلاً عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور محمد الجوهري، القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إن الجامعة كثفت من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن الامتحانات العملية ستعقد قبل الامتحانات النهائية بأسبوع على الأقل.

وأضاف الدكتور محمد الجوهري لـ«الوطن»، أن الامتحانات تُعقد ورقيا في لجان مؤمنة، ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، وتشمل أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، موضحاً أن الأسئلة الموضوعية يتم تصحيحها إلكترونياً ويتم تصحيح الأسئلة المقالية يدوياً.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب، أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بضرورة تصحيح الامتحانات في الكنترولات المخصصة لذلك وعدم تصحيح أي ورقة امتحانات خارج الجامعة، لافتاً إلى أن الأسئلة ستكون في مستوى الطالب المتوسط وتشمل فقط 10% لقياس المهارات العليا للتفكير.

وأكد الجوهري، أنه جرى تجهيز غرفتين كنترول لتصحيح الامتحانات لكلية العلوم الصحية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، فضلاً عن غرفة ثالثة لطباعة الامتحانات.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

أكد الدكتور عادل زين الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط خاصة في السنة الدراسية الأولى، لأول دفعة بالجامعة، والتي لم تعتاد بعد على الدراسة بالجامعة التكنولوجية والتي تختلف عن الجامعات الأكاديمية في أسلوب التدريس والامتحانات، مع مراعاة إعداد الأسئلة الموضوعية سواء أسئلة التكميل أو الصواب والخطأ، أو الاختيار من متعدد، والمعايير في صياغة الأسئلة، وملائمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال.

وشدد خلال جولته بالجامعة اليوم، على سرعة الانتهاء من إعداد الجداول والورقة الامتحانية وتجهيز القاعات، والالتزام بالقواعد العامة والتعليمات، وعقد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة الامتحانات أولا بأول، وتوفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.