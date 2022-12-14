«الهجرة» تعلن إلغاء تصديق المستندات لاستيراد السيارات للمصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشرى سارة للمصريين بالخارج، الراغبين في الحصول على سيارة معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم، إذ أعلنت وزارة الخارجية، أنه تقرر إلغاء شرط التصديق على المستندات اللازم تقديمها من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لاستيراد السيارات.

استجابة لمطالب المصريين بالخارج

وأوضحت وزارة الهجرة عبر منشورها، أن هذا القرار جاء طبقا لقانون «منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج» رقم 161 لسنة 2022، وذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج وفي إطار التيسير عليهم ودعما لمبادرة مجلس الوزراء، إذ كان ذلك من أبرز المطالب التي تقدم بها المصريين بالخارج لتسهيل قانون إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب والرسوم.

وكشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، كان من ضمن مجموعة ضخمة من المحفزات التي جار العمل عليها داخل الوزارة للمصريين بالخارج، تأكيدا على اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

مقابل عمل وديعة بالدولار أو العملة الصعبة

وأشارت وزيرة الهجرة في تصريحات سابقة لها، إلى أنه يتم العمل بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل عمل وديعة، على أن تكون هذه الوديعة بالدولار أو العملة الصعبة بقدر مماثل لقيمة الجمارك والضرائب المفترض سدادها، ويتم ربط الوديعة في إحدى البنوك لصالح وزارة المالية، لمدة 5 أعوام، ومن ثم فك هذه الوديعة بسعر صرف الدولار أو العملة الصعبة المربوط بها بسعر الجنيه المصري وقتها.