«الهجرة» تعلن تنظيم دورات تدريبية معتمدة لتأهيل الشباب لسوق العمل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، الذي يتيح فرص عمل للفنيين والمهندسين، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات، في إطار التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتوظيف.

البرنامج يوفر فرص لزيادة الخبرات العملية

أوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة، إذ كتب: «دعوة مفتوحة للشركات والمصانع للمشاركة في برنامج التدريب من أجل التوظيف، فرصة لتعيين فنيين ومهندسين كفء حاصلين على تدريبات معتمدة من شركة سيمنز، بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ومجهزين للالتحاق بسوق العمل، لتوفير فرص عمل بعد البرنامج لزيادة خبراتهم العملية».

وأشار إلى أن برنامج التدريب مدته 3 أشهر، ويشمل التدريب مجالات: (اللحام، الكهرباء، الميكانيكا، CNC ،PLC)، حيث يحتوى كل برنامج على 12 تدريب عملي من مستوى المبتدئ للمتقدم، مقدم من المركز المصري الألماني، من خلال سيمنز إنرجي، ويتكفل المركز بمصاريف البرامج التدريبية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل

أتاح المركز، 5 برامج بمقر أكاديمية «EGT - العين السخنة»، ويمكن التواصل من خلال بريد الكتروني عنوانه «برنامج التدريب من أجل التوظيف» على Egc@giz.de بحد أقصى يوم الإثنين 19 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يحرص المركز على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.