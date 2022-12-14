رُبى زعرور: دوري في «عمفرق طريق» يتشابه مع شخصيتي الحقيقية

كشفت الفنانة اللبنانية رُبى زعرور عن كواليس اختيارها بطلة للفيلم اللبناني «عمفرق طريق»، الذي شارك أخيرا في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي اختتمت فعالياتها، الأحد الماضي، بمدينة جدة السعودية.

وقالت رُبى زعرور، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مخرجة الفيلم لارا سابا حدثتها عبر موقع «فيسبوك»، وأبلغتها بامتلاكها سيناريو جيدا تريد مشاركتها فيه، مضيفة أنها أعجبت بالنص حينما تلقته، خاصة أن أحداثه تدور حول طبيعة لبنان الخلابة التي تفتقدها دوما، لاسيما أنها تقيم في دبي خلال الفترة الراهنة، بحسب قولها.

كورونا يعطل تصوير «عمفرق طريق» 3 أسابيع

وأكدت رُبى أن لارا سابا عقدت جلسات عمل مع صناع الفيلم وأبطاله للوقوف على الخطوط العريضة للأدوار، لافتة إلى توقف التصوير لمدة 3 أسابيع، بسبب ظروف فيروس كورونا آنذاك، لكن سرعان ما عاودنا التصوير داخل المناطق الجبلية في لبنان.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى تشابه شخصيتها مع شخصية «سيلين» التي تجسدها بالفيلم، وشددت على أن الفيلم يلائم العائلات على نحو كبير.

سعيدة بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر

وأعربت رُبى زعرور عن سعادتها بعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكدة أنها تلقت أصداء إيجابية عن دورها، وكذلك الفيلم بشكل عام.