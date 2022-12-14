مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق أسيوط صدفا الزراعي، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي صدفا تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث حادث تصادم سيارة تمناية بعمود إنارة على طريق أسيوط صدفا الزراعي، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم سيارة تمناية بعمود إنارة، على طريق أسيوط صدفا الزراعي، مما أسفر عن مصرع شخص يدعى «ثابت.م- 45 عاما»، وإصابة آخرين هما و«ليد.م» 32 عاما، و«ووليد.ع»، وجميعهم مقيمين قرية المشايعة بمركز الغنايم.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور.