قطع مياه الشرب 12 ساعة عن 9 مناطق بالقاهرة لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة، غدًا من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة من مساء نفس اليوم، نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية.

المناطق المتضررة من قطع المياه

وأشارت الشركة في بيان صحفي، اليوم إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه هي «ميدان روكسي وتفرعاته – شارع الميرغني وتفرعاته – إبراهيم اللقاني وتفرعاته – شارع نزيه خليفة وتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية»، فضلا عن ضعفها بمناطق «ميدان صلاح الدين وتفرعاته – ميدان الإسماعيلية وتفرعاته، ومدينة النور بالزاوية الحمراء».

الشركة تطالب المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتها من المياه

وطالبت الشركة في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ويستوجب طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة «الواتس آب»، على رقم 01206665125.