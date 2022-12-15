حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا تعلن عن 5 مشروعات ناشئة.. وقود ولقاحات وتدوير

أعلنت جامعة بنها، نتائج اختيار الشركات الناشئة في حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم التكنولوجيا، وهي الحاضنة الأولى من نوعها في مصر، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، الذي يهدف الى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والباحثين وطلاب الجامعات.

«الوطن» تستعرض المشروعات التي قررت جامعة بنها إنشاء شركات لها من خلال حاضنة الجامعة للتكنولوجيا الحيوية؛ إذ من المقرر إنشاء 5 شركات ناشئة في هذه المجالات ضمن أنشطة الحاضنة.

مشروعات ناشئة جديدة بحاضنة ميدتيك بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية قررت إنشاء 5 شركات ناشئة، في التخصصات التالية:

- الشركة الأولى: متخصصة في إنتاج وقود من نفايات زيت التزييت للمحركات والنفايات غير العضوية.

- الشركة الثانية: متخصصة في انتاج لقاح للدجاج ضد مرض الجمبورو.

- الشركة الثالثة: متخصصة في إنتاج تقاوي المشروم «عيش الغراب».

- الشركة الرابعة: متخصصة في تدوير المخلفات العضوية باستخدام حشرة ذبابة الجندي الأسود.

- الشركة الخامسة: متخصصة في تدوير مخلفات الأسماك لإنتاج مواد طبية وغذائية.

الإختيار تم عن طريق تقرير اللجنة الإستشارية لحاضنة ميدتيك جامعة بنها

وأشار رئيس جامعة بنها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية بدأت إجراءات احتضان 5 شركات ناشئة، بناءً على تقرير اللجنة الاستشارية التي قيمت واختارت المقترحات التي قدمها المبتكرين ورواد الأعمال للحاضنة.

وأوضح «سوسة» أن الجامعة تعمل على توطين ثقافة ريادة الأعمال وتدعيم الأفكار المبتكرة، وتسعى إلى تحويلها لشركات ناشئة، من خلال دعم جهود الترويج لمناخ ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع الصناعة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى ما تنفذه الجامعة من جهود لتوفير المهارات اللازمة في مجال دعم الشركات الناشئة من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

من جهته، أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، رئيس مجلس إدارة الحاضنة، أن الجامعة تسعى للاستثمار في المعرفة، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة بما يضمن إيجاد موارد ذاتية إضافية للجامعة، وذلك باستثمار الفرص التي أتاحها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجامعات، بتأسيس عدد من الشركات في مجالات مختلفة.

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حاضنة الجامعة تعمل على توفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجيستي للأفكار التكنولوجية المتميزة في مجال عمل الحاضنة، للوصول بها الى شركات تكنولوجية ناشئة.