رابط التسجيل في دورة حاضنة «ميدتك» بجامعة بنها.. تقدم دعم 200 ألف جنيه

تسعى جامعة بنها لرعاية المبدعين والمبتكرين، من خلال الشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، دعما لرواد الأعمال وجذب الأفكار الإبداعية، وفي هذا السياق تنطلق اليوم ولمدة 3 أسابيع التسجيل في دورة الاحتضان الأولى لحاضنة الأجهزة الطبية والمعملية «ميدتك»،.

وتستعرض «الوطن» رابط التسجيل للاشتراك في دورة حاضنة جامعة بنها ميدتك، في إطار خدماتها لقرائها ضمن خدمات جامعة بنها التقنية.

رابط دورة الاحتضان لحاضنة جامعة بنها

وأعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أسابيع أطلقت الجامعة عمليات التسجيل في دورة الاحتضان للحاضنة، حيث سيتم قبول الطلبات من خلال التسجيل في الرابط هنا.

الدورة الأولى في مجال الأجهزة الطبية والمعملية

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن حاضنة «ميدتك» الممولة من أكاديمية البحث العلمي تنطلق من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، ومقرها كلية الهندسة ببنها، حيث تقرر فتح باب التقدم في دورة الاحتضان الأولى في مجال الأجهزة الطبية والمعملية، تحت رعاية الدكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الحاضنة تهدف إلى إنشاء 5 شركات ناشئة سنويا لمدة ثلاث سنوات لخدمة القطاع الطبي، وذلك من خلال جذب الأفكار الإبداعية وتوفير الدعم الفني والمادي الكامل لرواد الأعمال من المخترعين والمبتكرين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية.

خدمات «ميدتك» في جامعة بنها

وأوضح نائب رئيس جامعة بنها أن الحاضنة تقدم مجموعة من الخدمات والدعم المالي والاستشارات والتدريب لتصنيع النماذج الأولية باستخدام أحدث الأجهزة المعملية والموجودة بمعامل الحاضنة، لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات تنافسية تدفع عجلة الإنتاج المحلي في مجال الأجهزة الطبية إلى الأمام.

وقال الدكتور نادر عبدالوهاب المدير التنفيذي للحاضنة، إن الأفكار المتقدمة تُعرض على لجان التحكيم، وتحصل المتميزة منها على منحة الاحتضان ودعم فني ولوجيستي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل فكرة على حده، كما يشمل الدعم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية من خلال متخصصين ومحترفين، إضافةً إلى توفير مكان، وبيئة مناسبة لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه وكذلك المساعدة في إجراءات تسجيل الشركات بشكل قانوني.

وتختلف نوعية الدعم حسب احتياجات ومتطلبات كل شركة، ويتم توفير تجهيزات معملية تخدم الإسراع بعجلة التطوير.