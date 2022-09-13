رابط الاشتراك في حاضنة «ميدتك» بجامعة بنها بعد مد التقدم لدورتها الأولى

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أنّه تقرر مد فترة التقدم لدورة الاحتضان الأولى لحاضنة المشروعات في مجال الأجهزة الطبية والمعلمية «ميدتك» حتى 15 سبتمبر الحالي، تلبية لرغبة المتقدمين من رواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية والمعملية، والتي أطلقتها الجامعة تحت شعار «حاضنة ميدتك طريقك لتأسيس شركتك الناشئة».

رابط التقدم لدورة الاحتضان الأولى ميدتك بجامعة بنها

وأعلن رئيس جامعة بنها، في بيان، أنّه تقرر مد تلقي طلبات الانضمام لحاضنة المشروعات في مجال الأجهزة الطبية والمعملية «ميدتك»، حيث يمكن للراغبين في التقدم والانضمام إلى الدورة، الدخول إلى الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا

كل ما تريد معرفته عن حاضنة جامعة بنها «ميدتك»

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لـ شؤون الدراسات العليا والبحوث، في بيان، أنّ حاضنة المشروعات الطبية والمعملية ميدتك، تأتي ضمن مشروعات البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، حيث جرى تخصيص مقر للمشروع في كلية هندسة بنها.

وأضاف الجيزاوي، أنّ الهدف من الحاضنة هو إنشاء 5 شركات ناشئة لخدمة القطاع الطبي سنويا في فترة 3 سنوات، حيث يجري من خلال دورة الاحتضان جذب أفكار إبداعية لتوفير الدعم المادي والفني، من خلال رواد الأعمال والمخترعين والمبتكرين وطلاب السنوات النهائية في جامعات مصر.

وعن خدمات حاضنة ميدتك، كشف نائب رئيس جامعة بنها، عن أنّ الخدمات المقدمة من حاضنة المشروعات ميدتك من خلال الجامعة، كما يلي:

- الدعم المالي والاستشارات الفنية.

- التدريب على تصنيع النماذج الأولية.

- توفير أجهزة معلمية متطورة للتدريب بمعامل الحاضنة.

- تحويل الأفكار التي يتقدم بها رواد الأعمال إلى شركة تنافسية في مجال الأجهزة الطبية.

- مراحل التحكيم واختيار مشروعات «ميدتك» بجامعة بنها.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، إلى أنّ مراحل التحكيم واختيار مشروعات دورة الاحتضان الأولى لحاضنة المشروعات الطبية والمعملية «ميدتك»، كما يلي:

- عرض المشروعات والافكار المقدمه في طلبات الإنضمام علي لجان التحكيم

- تقييم كل مشروع على حدة.

- اختيار المشروعات المتميزة.

- منح المشروعات المختاره منحة الاحتضان والدعم الفني بقيمة تصل 200 ألف جنيه.

- إجراء دورات تدريبية في مجال المشروعات الابتكارية من خلال المحترفين في المجال.

- توفير مكان لتنفيذ المشروع.

- التسجيل القانوني للشركات.

- توفير الأجهزة اللازمة للتشغيل والتطوير.