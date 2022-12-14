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تدريب قيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعات أهلية بمركز «تطوير عين شمس»

كتب:

كريم روماني
06:25 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

بدأ مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتدريب القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والهيئة المعاونة والإداريين بجامعة المنصورة الجديدة، عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة المنصورة، بالطريق الساحلي الدولي.

ما هو مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس 

جدير بالذكر، أن مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، ينفذ المشروع بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير المشروع الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس.

وجرى افتتاح مشروع التدريب، بحضور الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة نيفين عاصم مدير المشروع، وفريق المشروع من جامعة عين شمس، متمثلا في الدكتورة منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم والفريق الاداري للمشروع، والدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب ومنسق التدريب بجامعة المنصورة الجديدة وعمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.