تكريم فريق Enactus بمجلس كلية الالسن جامعة عين شمس

كرمت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم، فريق Enactus جامعة عين شمس، الفائز بكأس العالم 2022، الذي أقيم في بورتوريكو، خلال انعقاد مجلس الكلية بكامل هيئته في اجتماعة الشهري بمقر الكلية.

كسر الحواجز بين العلوم ودمج التخصصات

وأكدت سلوى رشاد، أن العلم اليوم أصبح يعتمد على كسر الحواجز بين العلوم و دمج التخصصات بمختلف أنواعها وصهرها لإنتاج معارف جديدة لم يكن للإنسان أن يصل إليها بدون التداخل بين العلوم.

وأشارت إلى حرص كلية الألسن، على تكريم فريق الجامعة المتألق خلال منافسات كأس العالم وتحقيقة اللقب العالمي لتواصل جامعة عين شمس، خطواتها الرصينة بأيدي أبنائها وعلمائها في الوصول لمكانتها العالمية التى تستحق بين مصاف الجامعات العالمية.

فريق Enactus جامعة عين شمس فاز بالمركز الأول

وكان فريق Enactus جامعة عين شمس، فاز بالمركز الأول في مسابقات كأس العالم 2022، التي أقيمت في بورتو ريكو في الفترة من الأحد 30 أكتوبر إلى الأربعاء 2 نوفمبر بمشاركة 32 دولة.

وفى الدور الأول من المسابقات ضمت مجموعة مصر المكسيك وألمانيا وقرغيزستان، وفي الدور التالي، ضمت مجموعة مصر نيجيريا والبرازيل والمغرب.

أما في الدور النهائي، فاز فريق جامعة عين شمس على تونس وإنجلترا وكندا، ليحصل على كأس العالم.

وتضمن مشروع الطلاب استخلاص مادة Chitosan من قشريات جراد النيل والتي تحتوى على نسبة تتراوح بين 40-60% من الكيتين، والذي يمكن استخلاص الشيتوزان منه حيث يستخدم كلاهما في صناعات عديدة مثل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، ومن أجل توفير حل صديق للبيئة وتحقيق مشروع بدون أي مخلفات، جرى استخدام جسم الجراد لصناعة علف للدواجن، لتوفير بديل بسعر أرخص للأعلاف التي يشتد الطلب عليها في السوق المصري حيث تحتوي قشور جراد النيل على حوالي 20-40% من البروتين وهي كمية مناسبة لإنتاج علف حيواني ذو تأثير أفضل على الدجاج من العلف العادي. كما تمكن الفريق من انتاج مبيدات زراعية حيوية صديقة للبيئة وتم تصنيع فلتر لتنقية المياه.

الجدير بالذكر، أن ENACTUS منظمة أمريكية غير حكومية لها أفرع في 33 بلد على مستوى العالم في حوالى 1626 جامعة، أما في مصر، فلها أفرع في 62 جامعة وكلية.

ويقوم نشاط ENACTUS على ريادة الأعمال في مجال المشروعات التنموية ويقام كأس العالم في شهر أكتوبر من كل عام في أحد الدول التي بها النشاط.