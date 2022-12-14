جامعة عين شمس: تفعيل منظومة بنوك الأسئلة بأكثر من 48 ألف سؤال

لم تكن جائحة كورونا سلبية بكل المقاييس، لأنها ساعدت على خلق آليات تعليم جديدة، أو بالأدق الاتجاه لسبل تعليم كانت موجودة ولم تُفعل من قبل بالشكل المرجو منها، فاستفادة 220 ألف طالب بجامعة عين شمس من هذه السبل و7 آلاف طالب وافد من 84 جنسية يؤكّد أنَّ الجامعة وضعت نُصب أعينها تعظيم سبل التعليم الجديدة.

في دورية جديدة أصدرَتها جامعة عين شمس، وصفت منصاتها التعليمية الإلكترونية بأنها تجربة تعليمية متكاملة وفريدة ومتميزة وممتعة، خاصة في عصر متسارع فيه المنافسة القائمة على المعرفة، وكانت تخطو خطواتها الواثقة والدؤوبة نحو رقمنة العملية التعليمية واتخذت خطوات سباقة تسارعت مع مواجهات العالم لجائحة كورونا وتداعياتها.

منصات جامعة عين شمس التعليمية

تنوعت منصات الجامعة ومنها بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني، ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني، والتي تعد ثمرة جهود إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لتقدم تجربة تعليمية مبتكرة ومتميزة وممتعة ومتكاملة لكل طلاب الجامعة 220 ألف طالب وطالبة و7 آلاف طالب وافد يمثلون 84 جنسية من مختلف دول العالم.

كل هذه السُبل، بحسب الدورية، ساعدت في تطوير المناهج الدراسية وطرق التعلم وهو ما ينعكس على تطوير مهارات المستقبل لدى طلاب الجامعة اعتماداً على أساليب دمج تطبيقات افتراضية وأدوات تعليمية تساعد في عملية التعلم عن بعد، إلى جانب تفعيل منظومة بنوك الأسئلة بإجمالي 130 بنك أسئلة و48 ألفًا و359 سؤالًا.

إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بـ9 قاعات لـ1950 طالبا

أيضاً تمّ تفعيل منظومة التصحيح الإلكتروني التي تتميز بدقة النتائج المستخرجة إلى جانب تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية التي تضم 9 قاعات بسعة 1950 طالب لتكون بذلك جامعة عين شمس مقصداً للقاصي والداني لما تتمتع به من سمعة أكاديمية ودولية أهلتها للمنافسة بقوة ضمن أرقى التصنيفات العالمية ومنها تصنيف شنغهاي وتصنيف التايمز وشيكاغو، فضلاً عن الحصول على خمسة نجوم من أصل خمسة في تقييم النجوم.

ونجح أداء جامعة عين شمس المتميز في هذا المجال وبجهود إدارة تطوير التعليم في التأثير على منظومة التعليم القومي والإقليمي والدولي وتجسد هذا الإنجاز في إنشاء المركز القومي المصري للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو، ليعد مركزاً لدعم الابتكار في التعليم العالي والتحول الرقمي في مصر وبناء منصة قومية للحوار بين الجامعات المصرية في مجالات التحول الرقمي.

فرص الحصول على أكثر من 16 درجة مزدوجة

وتمّ إنشاء الجمعية العليمة للقياس والتقييم بالتعاون مع اتحاد الجامعة العربية، بهدف نشر ثقافة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية إسهاماً في تحقيق العدالة والشفافية، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وإعداد كوارد علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم والارتقاء بمنظومة القياس والتقويم بالوطن العربي.

وأشارت الدورية، إلى نجاح عين شمس في تقديم لمنتسبيها فرص الحصول على أكثر من 16 درجة مزدوجة إلى جانب 5 درجات مشتركة وتم استحداث كليات وبرامج تعليمية جديدة ومنها انضمام كلية الإعلام والطب البيطري لسلسة الكليات لتصبح 20 كلية بالجامعة ومعهد توفر مختلف التخصصات في العلم.