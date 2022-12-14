قناة الحياة تستعرض توسعات محطة تنقية مياه قرية «بخانس» في قنا

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن بناء مبادرة حياة كريمة لمحطة تنقية قرية بخانس، ضمن مشروعات المبادرة في محافظة قنا.

وتضمن الفيديو أبرز المعلومات عن محطة تنقية مياه بخانس، التي تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتخدم قرى بخانس والعركي والكوم الأحمر وعسيرات فرشوط وتوابعها، إذ قامت المبادرة بتوسعات في محطة تنقية مياة قرية بخانس تتضمن إنشاء وحدة الترشيح الغشائي الفائق لتنقية المياه.