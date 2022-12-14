إسماعيل فرغلي: اكتشفت موهبتي الفنية في الابتدائية.. و«مثلت بعد المعاش»

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه كان يعمل موظفا إداريا في القناة الثالثة بمبنى ماسبيرو، مشيرا إلى أن هواية التمثيل بزغت لديه، وهو في المرحلة الابتدائية، «كانوا بيقولولي أنت هتمثل، وقعدت استنيت، وبعد ما طلعت معاش من التليفزيون جالي عمل في الوقت الضائع، كأن ربنا بيراضينا».

فرغلي: مسلسل «مكتوب عليا» كان بداية لبزوغ نجمي

أضاف «فرغلي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مشاركته في مسلسل «مكتوب عليا» الذي جرى عرضه في رمضان كان بداية بزوغ نجمه على شاشات التلفاز، والشهرة التي وجدها فيه.

واستطرد: «لعبة الدرامز كانت مصدر رزق ليا، وكنت بلعبه مع باند غربي، ولما ظهر الدي جي بقي بيحل محل الباند، وحضرت أيام الفنان عمر فتحي، ولو كان فيه نمر في الأفراح كنا بنروحها أو الفنادق، وأنا بلعب درامز دلوقتي كهواية مع صحابي القدام، وبنأجر ساعتين في أستوديو بالمهندسين وبنلعب مع نفسنا».