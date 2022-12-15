«حياة كريمة»: تنفيذ مركز لتنمية الأسرة ومدرستين في قرية أبو مناع بقنا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ العديد من المشروعات في قرية أبو مناع قبلي بمركز دشنا بمحافظة قنا، في عدد من القطاعات المختلفة، كالصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء، مشيرة إلى أن العمل ما زال جاريا لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز وجميع أنحاء الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية.

زيارة ميدانية لمؤسسة حياة كريمة

كشفت المبادرة، عن إجراء جولة تفقدية لأعمال التطوير في قرية أبو مناع قبلي بدشنا، كوحدة طب الأسرة، التي أنشأت لتكون في خدمة أهالي القرية بالكشف والعلاج الدوري.

التمكين الاقتصادي للسيدات

كما شملت الجولة مشروع تنمية الأسرة والطفل، والذي يضم وحدة تضامن اجتماعي، حضانة أطفال بحديقة ألعاب، مشغل ومعرض لمنتجات المشغل والذي أسس بهدف التمكين الاقتصادي للنساء، وإشراكهم في أسواق العمل، بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي، وتحويلات الكهرباء الجديدة والتي تمت على أعلى مستوى.

وأوضحت «حياة كريمة»، أن الفريق تفقد مدرسة الفاوية الابتدائية والفاوية الإعدادية بعد تسليمهما ليكونا في خدمة أبناء القرية، مؤكدة أن البريد سيدخل حيز التنفيذ بالمرحلة المقبلة.

تنفيذ 85% من محطة الصرف الصحي

وأشارت إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في قرية أبو مناع قبلي، المدرجة ضمن برنامج «حياة كريمة»، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال إنشاء مدرسة الفاوية الاعدادية المشتركة، و100% من أعمال مدرسة الفاوية الابتدائية المشتركة، و100% من أعمال مركز تنمية الأسرة والطفل، و98% من أعمال وحدة طب الأسرة، و85% من أعمال محطة رفع الصرف الصحي.