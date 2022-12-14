خبير اقتصادي: مشروعات حياة كريمة تهتم بالنسق الحضاري وتنفذ بجودة عالية

قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتميز عن غيرها من المشروعات كونها تلقى اهتمام كبير على كافة المستويات ومتابعة مستمرة ودقيقة، فلا يوجد مشروع يتم البدء به ثم يتم وقفه أو تجاهله كما كان يحدث بالسابق، إذ إن تنفيذ المشروعات كافة يتم بجودة عالية وسرعة كافية لتحقيق حياة كريمة ومعيشة تتضمن رفاهية للمواطنين.

متبعة دقيقة لمشروعات حياة كريمة لضمان التنفيذ بجودة وكفاءة لخدمة المواطنين

وأضاف الديب في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنه تم سحب أحد المشروعات لتأخر تنفيذه، وهو ما يدل على المتابعة الدقيقة التي تضمن تحقيق المشروعات بجودة وكفاءة تخدم المواطنين، مشيدًا بمبادرة حياة كريمة كونها تهتم بالنسق الحضاري وليس إنجاز المشروعات فقط، كما أنها إلى جانب الإنشاءات وتطويرها كالمدارس والمستشفيات وغيرها من المشروعات، يتم تطوير حياة المواطنين المعيشية والحضارية والثقافية.

مشروعات حياة كريمة «مدروسة» وتم تخطيطها بكفاءة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يتم تنفيذها بشكل عشوائي، إنما يتم تنفيذها بشكل مدروس وحضاري، كونها مبادرة حضارية بالاساس أشادت بها كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.