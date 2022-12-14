«حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا مع أهالي مركز أولاد صقر في الشرقية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مؤسسة حياة كريمة نظمت حوار مجتمعي لأهالي مركز أولاد صقر بالشرقية».

حوار مجتمعي حاشد مع أهالي قرى الشرقية

وذكر التقرير، أنَّ المشاركين في الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة بلغ عدهم نحو 3 آلاف شخص من أهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية «قصاصين الأزهار» التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في هذه القرى بجميع القطاعات.

حضر اللقاءَ قيادات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وممثلو أسر الشهداء وممثلون عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهر ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.

الاستماع لمقترحات الأهالي

وجرى تنظيم الحوار المجتمعي والعرض من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر في الـ6 قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهر، وتمّ الاستماع لمقترحات الأهالي من خلال تلقي طلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.