منسق «حياة كريمة» بقنا: مشروعات المرحلة الأولى تخطت 31 مليار جنيه

قالت الدكتورة سميحة عبدالرحيم منسق حياة كريمة في قنا، إنّ محافظة قنا من المحافظات التي حظيت بنصيب كبير من الجهود التي تكلّلت بالإنجازات بالمرحلة الأولى، إذ استهدفت الجهود 5 مراكز في قنا كمحافظة من جنوب الصعيد بالمرحلة الأولى، وهي «مركز أبوتشت، والوقف، وفارشوط، ودشنا، وقوص»، ومن المقرر أن يبدأ العمل في مركزين بالمرحلة الثانية، وهما مركز قنا، ومركز نجع حمادي من أصل 9 مراكز.

تطوير 88 قرية بالـ5 مراكز

وأضافت «عبدالرحيم»، في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أنّ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا تخطت 31 مليار جنيه، وهو أمر غير مسبوق بجنوب الصعيد، إذ تم تطوير 88 قرية بالـ 5 مراكز وأكثر من 792 نجعا وتابعا، وهو ما يوضح حجم المشروعات التي تمت وحجم التغيير الذي أصبح موجود على الأرض.

صرف صحي بكل القرى للمرة الأولى على غرار المراكز

وأوضحت منسق حياة كريمة في قنا، أنّ القطاع الطبي كان من أبرز المشروعات التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة بقنا، إذ إنّه أصبحت هناك وحدات صحية بكل قرية، إضافة إلى وجود مركز طبي بالقرية الأم، كما قامت حياة كريمة بدور مهم جدًا في قطاع الكهرباء من خلال وضع الكابلات الأرضية ومحولات الكهرباء الجديدة وتقوية الجهد في المناطق الريفية، إضافة إلى دورها في قطاع الصرف الصحي، كون الخدمات التي كانت تخص هذا القطاع بالقرى كانت شبه معدومة، أما الآن فأصبح هناك صرف صحي بكل القرى على غرار المراكز.