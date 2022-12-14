رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نجوم الفن يدعمون المغرب بعد هزيمته أمام فرنسا: «هنحكي قصتكم لأولادنا وأحفادنا»

كتب:

أحمد حسين صوان
11:28 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
محمد هنيدي

محمد هنيدي

أعرب قطاع كبير من الفنانين عن حزنهم الشديد بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بنصف نهائي كأس العالم 2022، مُشيدين بأداء اللاعبين رغم الخسارة.

محمد هنيدي: تخطيتوا الأحلام 

وكان محمد هنيدي، من أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع خسارة المغرب، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «صنعتوا التاريخ للوطن العربي وإفريقيا.. تخطيتوا الأحلام وتوقعات أي شخص في العالم كله واديتوا كل الوطن العربي وأفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة.. فخورين بكم ولسه في قصص كتير جاية هنرويها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم».

أما نانسي عجرم، قالت: «مين قال الفرحة بحاجة لكأس لتكتمل؟ أنتو فرّحتو قلوبنا، كتبتوا التاريخ، قدمتوا أجمل صورة عن الشباب العربي واجتمع الكل على حبكم.. وهذة الحالة إنجاز أكبر وأغلى من أي كأس.. تحية للأسود فخر العرب».

إليسا: الأجمل الروح الرياضية بين الفريقين 

فيما قالت إليسا: «حقق المغرب سابقة تاريخية بكأس العالم ومجرد وصوله لهذه المرحلة انتصار بحد ذاته.. مبروك لإلكن ومبروك للمنتخب الفرنسي الوصول للنهائيات بعد أداء رائع! والأجمل الروح الرياضية بين الفريقين واللاعبين».

وأشادت ماغي أبو غصن، بأداء المنتخب المغربي، بقولها: «رفعتم رؤوسنا أيها الأبطال يا أسود المونديال وزرعتم الفرحة والفخر في قلوبنا»، فيما قالت أنغام: «ارفع رأسك أنت مغربي».

 

     

اقرأ المزيد:

محمد هنيدي يستعد لتصوير فيلم جديد بالسعودية لأول مرة

تعرف على قصة وأبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل.. فكرة محمد هنيدي

موعد عرض فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي

بوستر فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لـ محمد هنيدي  
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.