نجوم الفن يدعمون المغرب بعد هزيمته أمام فرنسا: «هنحكي قصتكم لأولادنا وأحفادنا»

أعرب قطاع كبير من الفنانين عن حزنهم الشديد بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بنصف نهائي كأس العالم 2022، مُشيدين بأداء اللاعبين رغم الخسارة.

محمد هنيدي: تخطيتوا الأحلام

وكان محمد هنيدي، من أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع خسارة المغرب، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «صنعتوا التاريخ للوطن العربي وإفريقيا.. تخطيتوا الأحلام وتوقعات أي شخص في العالم كله واديتوا كل الوطن العربي وأفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة.. فخورين بكم ولسه في قصص كتير جاية هنرويها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم».

أما نانسي عجرم، قالت: «مين قال الفرحة بحاجة لكأس لتكتمل؟ أنتو فرّحتو قلوبنا، كتبتوا التاريخ، قدمتوا أجمل صورة عن الشباب العربي واجتمع الكل على حبكم.. وهذة الحالة إنجاز أكبر وأغلى من أي كأس.. تحية للأسود فخر العرب».

مين قال الفرحة بحاجة لكاس لتكتمل؟

انتو فرّحتو قلوبنا، كتبتو التاريخ، قدمتو أجمل صورة عن الشباب العربي واجتمع الكل على حبكن.

وهيدا لحاله إنجاز أكبر وأغلى من أي كاس.

تحية للأسود فخر العرب #أسود_الأطلس #المغرب pic.twitter.com/m56RhNY0uj — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 14, 2022

إليسا: الأجمل الروح الرياضية بين الفريقين

فيما قالت إليسا: «حقق المغرب سابقة تاريخية بكأس العالم ومجرد وصوله لهذه المرحلة انتصار بحد ذاته.. مبروك لإلكن ومبروك للمنتخب الفرنسي الوصول للنهائيات بعد أداء رائع! والأجمل الروح الرياضية بين الفريقين واللاعبين».

حقق #المغرب سابقة تاريخية بكأس العالم ومجرد وصولو لهالمرحلة هوي انتصار بحد ذاتو. مبروك لإلكن ومبروك للمنتخب الفرنسي الوصول للنهائيات بعد أداء رائع! والأجمل الروح الرياضية بين الفريقين واللاعبين#كاس_العالم #قطر_٢٠٢٢ #فرنسا_المغرب — Elissa (@elissakh) December 14, 2022

وأشادت ماغي أبو غصن، بأداء المنتخب المغربي، بقولها: «رفعتم رؤوسنا أيها الأبطال يا أسود المونديال وزرعتم الفرحة والفخر في قلوبنا»، فيما قالت أنغام: «ارفع رأسك أنت مغربي».