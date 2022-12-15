«حماة الوطن» في السويس: الحوار أساس استقرار أي بلد

نظم حزب حماة وطن بمحافظة السويس، بقيادة طارق فاروق متولي، أمين الحزب، جلسة الحوار الوطني بالمركز الاستكشافي في السويس، بحضور الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء محمود محيي الدين، والدكتور منجي علي بدر الخبير الاقتصادي، الأستاذ الدكتور محمد حمزة جامعة السويس.

وأكد اللواء محمود محيي الدين الخبير الاستراتيجي، أنّ تاريخ أي بلد ليس منفصلًا بل متصلًا، وحالة الاستقرار على الأصعدة كافة لا بد أن تبدأ بالحوار وإعادة الصياغة الداخلية، ورسالتنا كجيل تسليم البلد للأجيال المقبلة قوية.

وتابع بأنّه وسط الصراعات الطائفية والسياسية والصراع القومي، في أوروبا والأزمة الروسية الأوكرانية، صراع قومي على الثروات والمصالح، ويتم دفع ببعض الصراع الطائفي.

وقال إنّ مصر على علاقة جيدة بروسيا وأوكرنيا نظرًا لاستيراد الزيوت والقمح من البلدين، وهما أكبر بلدين يأتي إلى مصر سياح منهما.

وأضاف الدكتور منجي علي بدر، الخبير الاقتصادي، والوزير المفوض أنّ الأزمة الأوكرانية الروسية، لها تأثير سلبي، وهو التضخم وله تأثير إيجابي بزيادة عدد السياح والصادرات المصرية.