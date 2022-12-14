اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية
كتب:
أحمد شوقي
08:30 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
عدد الوطن
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الرئيس يجتمع بعدد من القيادات بواشنطن على هامش القمة «الأمريكية الأفريقية».
- مصر بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية.
- السيسي: متمسكون بإبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل.. ونتطلع لتعزيز الشراكة مع «واشنطن» فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
- نواب الحزب الجمهوري: مصر حليف رئيسي لنا في الشرق الأوسط.. ونتفهم القضية الحساسة التي تتعلق بأمنها القومي.
- لقاءات مصرية مع رجال الأعمال الأمريكيين لتعزيز التعاون ومساعدة الدول الأفريقية في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
- دول القارة تحتاج 172 مليار دولار استثمارات فى الطاقة والطرق خلال 10 سنوات.. وتوقعات بنمو مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى.
- الحكومة: مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع.. ولن نترك فئة تتاجر بالشعب.
- في اليوم العالمي لمكافحته.. مصر تضرب الفساد بـ«يد القانون».
- «الصحة»: «كورونا» يشهد انخفاضا رغم الشتاء.. ومستعدون لكل السيناريوهات.
- «التعليم»: سندرب طلاب الثانوية العامة على نظام الامتحانات.
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: تنفيذ 51 مشروعا بمركز مطوبس في كفر الشيخ.
- «الثقافة»: تنظيم 2730 فعالية لتعزيز الهوية فى 102 قرية.
- «المبادرة»: حوار مجتمعى بالشرقية لمناقشة مقترحات الأهالى للمشروعات.
- «تحيا مصر وبيت الزكاة» ينظمان قافلة حماية اجتماعية بـ«الأقصر».
- مترو الأنفاق يستعد لاحتفالات الكريسماس بـ22 وحدة إسعاف بالمحطات و8 قطارات إضافية.
- حفلة تنكرية بـ«فنون جميلة»: الفن في خدمة المجتمع.
الصفحة الثالثة
- 570 ألف أسرة استفادت بـ«الارتقاء الحضري» في القاهرة والجيزة.
- فحص 352 ألف تلميذ ضمن «الأنيميا والتقزم».
- «سويلم»: «قناطر ديروط الجديدة» حسَّنت الرى فى 1.60 مليون فدان.
- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا في المنطقة الغربية العسكرية.
- «الداخلية»: ضبط «حشيش» ومخدرات بـ53 مليون جنيه.
- وزيرة التخطيط تبحث مع «أورنج» العالمية سبل التعاون.
- انفجارات تهز «كييف».. و«واشنطن» تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ «باتريوت».
- دورى لكرة القدم بعد «سن الأربعين»: العمر مجرد رقم.
- الكونغو: مصرع 120 شخصا في «فيضانات كينشاسا».
الصفحة الرابعة
- مصر والقمة «الأمريكية- الأفريقية» كلمة السر فى تنمية القارة السمراء.
- السيسي في واشنطن: حريصون على حماية أمننا المائى.
- الرئيس: متمسكون بإبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر.
- السيسي: نحرص على التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.. ونتطلع لتعزيز الشراكة مع «واشنطن» فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
- نواب الحزب الجمهوري: مصر حليف رئيسي للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ونتفهم شواغلها وموقفها من تلك القضية الحساسة التى تتعلق بأمنها القومى.
- السيسي يعقد لقاءات مع كبار المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين لتعزيز التعاون الاستثمارى.. والتركيز على مساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
- دول القارة تحتاج استثمارات فى مشروعات الطاقة والطرق بـ172 مليار دولار خلال 10 سنوات وتوقعات بارتفاع معدل نمو مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى لتريليون دولار أمريكى بحلول 2030.
- المصريون فى واشنطن يستقبلون الرئيس بـ«الأعلام والهتافات»: تقديرا له.
- رئيس المركز الثقافى المصرى بنيويورك: مصر دولة مؤثرة إقليمياً ومحورية فى القارة السمراء.. والرئيس السيسي استعاد الريادة المصرية.. ونحن فخورون بدوره الداعم لأفريقيا.
الصفحة الخامسة
- «المقاولون العرب» تقود قطار التنمية فى المنطقة العربية وأفريقيا: صدّرت صناعة المقاولات لأغلب دول القارة السمراء.
- «فاروق»: الشركة ضمن قوة مصر الناعمة.. وتنفذ المقر الجديد لوزارة الدفاع الوطنى بجمهورية الكونغو الديمقراطية.. وتعيد تأهيل 5 طرق داخلية فى «كينشاسا».
- نواب فى وصف مصر تجاه القارة: قلب أفريقيا النابض بمشكلاتها.
- «السادات»: تقود القارة لسد الفجوة الغذائية العالمية.. و«وهدان»: الرئيس السيسي يسعى لتكوين موقف إقليمى موحد يخدم التنمية.
- د. محمد كيلانى: ارتفاع التبادل التجارى بين «مصر وأمريكا» لـ7.3 مليار دولار خلال 9 أشهر.
- أستاذ الاقتصاد: قمة «واشنطن» فرصة لإيجاد حلول حاسمة لقضايا القارة.. ومشاركة «السيسى» ستعيد صياغة العلاقات «الاقتصادية الأمريكية الأفريقية» لمواجهة أزمة الغذاء.
- القمة ستُسهم فى تقوية البنية التحتية الاقتصادية بأفريقيا وفتح آفاق التعاون الاقتصادى.. وتقليص خسائر أفريقيا فى أزمتى «كورونا» والحرب الأوكرانية.
الصفحة السادسة
- الحكومة: نتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار ونتعامل بشكل فورى مع أى محال أو منافذ بيع تُغالى فيها.
- «مدبولي»: سنُصادر السلع المخفية عن المواطنين وسنُعيد بيعها لصالحهم.. ولجنة للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على «الرّخصة الذهبية».
- د. على الأنور: افتتاح المدينة الطبية لجامعة «عين شمس» نهاية 2023 بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
- رئيس «مستشفيات الدمرداش»: المدينة الطبية حلم لكل المصريين.. وتقدم خدمات مجاناً.
- برامج العمل ستكون وفقاً لنموذج يُطبّق فى أمريكا.. وسنصل إلى استقبال 2 مليون حالة سنوياً.. وجمعنا جراحات الأطفال فى مستشفى واحد.. ومستشفى للطوارئ بسعة 260 سريراً.
- الدولة المصرية تجتاز اختبار المبادئ والشرف.
- مصطفى محمود وسيرة التحولات.
الصفحة السابعة
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحته.
- الأجهزة الأمنية تنتصر فى الحرب.. وتحمى المال العام والخاص.
- «الداخلية» تعيد الأموال المنهوبة وتحرر السلع الاستراتيجية المحجوبة.. والقبض على رجل أعمال استولى على مقدرات بقيمة 4 مليارات جنيه.
- «الأموال العامة» تضبط سيدة استولت على معاش زوجها المتوفى لمدة 17 سنة.. وتحرير 65 قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 468٫297 طن.
- ضربات ناجحة للمتهمين بحجب السلع الاستراتيجية وتعطيش الأسواق.. وعقوبات قاسية على سارقى المال العام.
- نواب وسياسيون: الدولة نفذت عملية شاملة لاقتلاع جذور الفساد ومكافحته.
- «درويش»: طفرة تشريعية وحرب شرسة لتحرير المجتمع من قبضة الفاسدين.. و«نظير»: أصبحت لدينا مؤسسات متخصصة ورقابة واعية.
- «التنمية العادلة» كلمة السر فى الحرب على الفساد لحماية حقوق المواطنين.
- «السيد»: يهدر موارد الدولة ويعيق النمو ويزيد الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة.. و«جاب الله»: يخفض الاستثمارات الأجنبية.
الصفحة الثامنة
- 90دقيقة = حياة «ميسى».
- «البرغوث» يطارد عرش «ملك التانجو».. وأرقام صعبة التحطيم لنجم الشباك الأول.
- «سيأتى وقتى» رحلة حارس الأرجنتين من مشجع فى روسيا إلى الوصول للنهائى فى قطر.
- قائد الأرجنتين الأفضل حالياً.. المنتخبات العربية قدمت مباريات رائعة.. وقطر أبهرت العالم بالتنظيم الرائع.
- المغرب قصة استثنائية.