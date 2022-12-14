اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الرئيس يجتمع بعدد من القيادات بواشنطن على هامش القمة «الأمريكية الأفريقية».

- مصر بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية.

- السيسي: متمسكون بإبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل.. ونتطلع لتعزيز الشراكة مع «واشنطن» فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

- نواب الحزب الجمهوري: مصر حليف رئيسي لنا في الشرق الأوسط.. ونتفهم القضية الحساسة التي تتعلق بأمنها القومي.

- لقاءات مصرية مع رجال الأعمال الأمريكيين لتعزيز التعاون ومساعدة الدول الأفريقية في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

- دول القارة تحتاج 172 مليار دولار استثمارات فى الطاقة والطرق خلال 10 سنوات.. وتوقعات بنمو مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى.

- الحكومة: مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع.. ولن نترك فئة تتاجر بالشعب.

- في اليوم العالمي لمكافحته.. مصر تضرب الفساد بـ«يد القانون».

- «الصحة»: «كورونا» يشهد انخفاضا رغم الشتاء.. ومستعدون لكل السيناريوهات.

- «التعليم»: سندرب طلاب الثانوية العامة على نظام الامتحانات.

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: تنفيذ 51 مشروعا بمركز مطوبس في كفر الشيخ.

- «الثقافة»: تنظيم 2730 فعالية لتعزيز الهوية فى 102 قرية.

- «المبادرة»: حوار مجتمعى بالشرقية لمناقشة مقترحات الأهالى للمشروعات.

- «تحيا مصر وبيت الزكاة» ينظمان قافلة حماية اجتماعية بـ«الأقصر».

- مترو الأنفاق يستعد لاحتفالات الكريسماس بـ22 وحدة إسعاف بالمحطات و8 قطارات إضافية.

- حفلة تنكرية بـ«فنون جميلة»: الفن في خدمة المجتمع.

الصفحة الثالثة

- 570 ألف أسرة استفادت بـ«الارتقاء الحضري» في القاهرة والجيزة.

- فحص 352 ألف تلميذ ضمن «الأنيميا والتقزم».

- «سويلم»: «قناطر ديروط الجديدة» حسَّنت الرى فى 1.60 مليون فدان.

- الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا في المنطقة الغربية العسكرية.

- «الداخلية»: ضبط «حشيش» ومخدرات بـ53 مليون جنيه.

- وزيرة التخطيط تبحث مع «أورنج» العالمية سبل التعاون.

- انفجارات تهز «كييف».. و«واشنطن» تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ «باتريوت».

- دورى لكرة القدم بعد «سن الأربعين»: العمر مجرد رقم.

- الكونغو: مصرع 120 شخصا في «فيضانات كينشاسا».

الصفحة الرابعة

- مصر والقمة «الأمريكية- الأفريقية» كلمة السر فى تنمية القارة السمراء.

- السيسي في واشنطن: حريصون على حماية أمننا المائى.

- الرئيس: متمسكون بإبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر.

- السيسي: نحرص على التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.. ونتطلع لتعزيز الشراكة مع «واشنطن» فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

- نواب الحزب الجمهوري: مصر حليف رئيسي للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ونتفهم شواغلها وموقفها من تلك القضية الحساسة التى تتعلق بأمنها القومى.

- السيسي يعقد لقاءات مع كبار المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين لتعزيز التعاون الاستثمارى.. والتركيز على مساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

- دول القارة تحتاج استثمارات فى مشروعات الطاقة والطرق بـ172 مليار دولار خلال 10 سنوات وتوقعات بارتفاع معدل نمو مشروعات القطاعين الزراعى والصناعى لتريليون دولار أمريكى بحلول 2030.

- المصريون فى واشنطن يستقبلون الرئيس بـ«الأعلام والهتافات»: تقديرا له.

- رئيس المركز الثقافى المصرى بنيويورك: مصر دولة مؤثرة إقليمياً ومحورية فى القارة السمراء.. والرئيس السيسي استعاد الريادة المصرية.. ونحن فخورون بدوره الداعم لأفريقيا.

الصفحة الخامسة

- «المقاولون العرب» تقود قطار التنمية فى المنطقة العربية وأفريقيا: صدّرت صناعة المقاولات لأغلب دول القارة السمراء.

- «فاروق»: الشركة ضمن قوة مصر الناعمة.. وتنفذ المقر الجديد لوزارة الدفاع الوطنى بجمهورية الكونغو الديمقراطية.. وتعيد تأهيل 5 طرق داخلية فى «كينشاسا».

- نواب فى وصف مصر تجاه القارة: قلب أفريقيا النابض بمشكلاتها.

- «السادات»: تقود القارة لسد الفجوة الغذائية العالمية.. و«وهدان»: الرئيس السيسي يسعى لتكوين موقف إقليمى موحد يخدم التنمية.

- د. محمد كيلانى: ارتفاع التبادل التجارى بين «مصر وأمريكا» لـ7.3 مليار دولار خلال 9 أشهر.

- أستاذ الاقتصاد: قمة «واشنطن» فرصة لإيجاد حلول حاسمة لقضايا القارة.. ومشاركة «السيسى» ستعيد صياغة العلاقات «الاقتصادية الأمريكية الأفريقية» لمواجهة أزمة الغذاء.

- القمة ستُسهم فى تقوية البنية التحتية الاقتصادية بأفريقيا وفتح آفاق التعاون الاقتصادى.. وتقليص خسائر أفريقيا فى أزمتى «كورونا» والحرب الأوكرانية.

الصفحة السادسة

- الحكومة: نتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار ونتعامل بشكل فورى مع أى محال أو منافذ بيع تُغالى فيها.

- «مدبولي»: سنُصادر السلع المخفية عن المواطنين وسنُعيد بيعها لصالحهم.. ولجنة للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على «الرّخصة الذهبية».

- د. على الأنور: افتتاح المدينة الطبية لجامعة «عين شمس» نهاية 2023 بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

- رئيس «مستشفيات الدمرداش»: المدينة الطبية حلم لكل المصريين.. وتقدم خدمات مجاناً.

- برامج العمل ستكون وفقاً لنموذج يُطبّق فى أمريكا.. وسنصل إلى استقبال 2 مليون حالة سنوياً.. وجمعنا جراحات الأطفال فى مستشفى واحد.. ومستشفى للطوارئ بسعة 260 سريراً.

- الدولة المصرية تجتاز اختبار المبادئ والشرف.

- مصطفى محمود وسيرة التحولات.

الصفحة السابعة

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحته.

- الأجهزة الأمنية تنتصر فى الحرب.. وتحمى المال العام والخاص.

- «الداخلية» تعيد الأموال المنهوبة وتحرر السلع الاستراتيجية المحجوبة.. والقبض على رجل أعمال استولى على مقدرات بقيمة 4 مليارات جنيه.

- «الأموال العامة» تضبط سيدة استولت على معاش زوجها المتوفى لمدة 17 سنة.. وتحرير 65 قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 468٫297 طن.

- ضربات ناجحة للمتهمين بحجب السلع الاستراتيجية وتعطيش الأسواق.. وعقوبات قاسية على سارقى المال العام.

- نواب وسياسيون: الدولة نفذت عملية شاملة لاقتلاع جذور الفساد ومكافحته.

- «درويش»: طفرة تشريعية وحرب شرسة لتحرير المجتمع من قبضة الفاسدين.. و«نظير»: أصبحت لدينا مؤسسات متخصصة ورقابة واعية.

- «التنمية العادلة» كلمة السر فى الحرب على الفساد لحماية حقوق المواطنين.

- «السيد»: يهدر موارد الدولة ويعيق النمو ويزيد الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة.. و«جاب الله»: يخفض الاستثمارات الأجنبية.

الصفحة الثامنة

- 90دقيقة = حياة «ميسى».

- «البرغوث» يطارد عرش «ملك التانجو».. وأرقام صعبة التحطيم لنجم الشباك الأول.

- «سيأتى وقتى» رحلة حارس الأرجنتين من مشجع فى روسيا إلى الوصول للنهائى فى قطر.

- قائد الأرجنتين الأفضل حالياً.. المنتخبات العربية قدمت مباريات رائعة.. وقطر أبهرت العالم بالتنظيم الرائع.

- المغرب قصة استثنائية.