حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في الحرارة نهارا وبردوة خلال ساعات الليل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود استقرار في الأحوال الجوية في حالة الطقس اليوم على أنحاء الجمهوررية كافة، وهذا الاستقرار سيمتد حتى مطلع الأسبوع المقل، إذ يسود طقس خريفي، معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، أنّ الشبورة المائية هي الظاهرة الوحيدة السائدة طوال الفترة المقبلة، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والصحراوية والمفتوحة.

وأكد خبراء الهيئة استمرار وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، اليوم، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تسجل بين 2-3 درجات؛ إذ تُسجّل القاهرة الكبرى 25 درجة العظمى، وشمال الصعيد 26 درجة، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ من المتوقع أن يسود طقس خريفي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15-12-2022 على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 24 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 27 - 19

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 25 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 22 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 14

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 26 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 24 - 20