حالة الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار طقس اليوم على أغلب الأنحاء مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، نظرا لتكاثر السحب المنخفضة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم بعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين، نظرا للكتل الهوائية الجنوبية الحارة والكتل الهوائية الباردة القادمة من شمال البلاد، فنشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع سطوع أشعة الشمس، لذا تسجل درجة حرارة القاهرة الكبرى 25 درجة نهارا، وهى أعلى من معدلاتها بمقدار درجتين، بالنسبة لهذا التوقيت من العام، وتسجل السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد فسجل 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 25 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 25 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 24 - 15

- المنصورة 25 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 22 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 24 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 24 - 13

- نخل 21 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 24 - 18

- الغردقة 26 - 14

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 27 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 27 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20