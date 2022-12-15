درجات الحرارة اليوم الخميس.. طقس معتدل على القاهرة حار جنوب البلاد

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الخميس، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بمعدل بين 2-3 درجات؛ إذ تسجل القاهرة الكبري 25 درجة العظمي، وشمال الصعيد 26 درجة، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقسا خريفيا معتدلا على القاهرة الكبري والوجه البحري، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15-12-2022 على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 24 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 27 - 19

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 25 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 22 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 14

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 26 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 24 - 20