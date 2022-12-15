يوم خدمي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ«تعليم القاهرة»: توزيع ملابس وأغذية

نظمت إدارة التعليم الفني، بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، يوماً خدمياً حول دور الابتكار وريادة الأعمال في التغذية الصحية السليمة والصناعات الغذائية، والاحتفال بذوي الاحتياجات الخاصة.

الملابس مُصنعة من خامات قطنية وكتان

الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بالقاهرة، كشف لـ«الوطن»، تفاصيل اليوم، قائلاً: «تم تقديم ملابس لذوي الاحتياجات الخاصة منفذة من خامات قطنية وكتان واللينوه والكستور كلها خامات قطنية نظيفة وصحية منفذة من قبل طالبات التعليم الصناعي قسم ملابس جاهزة».

مشاركات من مختلف المدارس

وتم تنظيم ورشة عمل تدوير خامات البيئة بمشاركة مع طلاب وطالبات التعليم الفني وتقديم هدايا لهم بمدرسة الدرب الأحمر الفندقية المشتركة بمشاركة 20 طالبا و20 طالبة من مدرسة المحمدية الزراعية و4 طالبات من مدرسة السيدة خديجة الصناعية بنات و20 طالبا من مدرسة جنة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة.

تدوير مخلفات البيئة

وكرمت المديرية، ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وسلمتهم ملابس صُنعت من خلال وحدة ريادة الأعمال وقسم الملابس وطلاب مدارس التعليم الصناعي ومدارس التعليم الفندقي، وذلك ضمن فعاليات ندوات التغيرات المناخية والتغذية السليمة والثقافة الغذائية لدى الطلاب وتدوير مخلفات البيئة وإعادة تدويرها، باستضافة طلاب من مدارس التربية الخاصة.