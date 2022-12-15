مصرع صبي مغربي دهسا في مونبلييه بعد مباراة فرنسا

رغم دفع الشرطة الفرنسية بـ10 آلاف شرطي، وإغلاق كامل لأكبر وأشهر شارع في فرنسا شارع الشانزليزيه، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من وقوع أعمال عنف، إذ قُتل صبي عمره 14 سنة بعدما دهسته بسيارة عقب إندلاع أعمال عنف في فرنسا وشغب بعد فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على نظيره المغرب في نصف نهائي كأس العالم، وتأهل الديوك الفرنسية إلى نهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي عقب صعود عام 2018 والفوز بالبطولة.

مقتل صبي من جنسية مغربية

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنّ الاشتباكات حدثت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس ومدينتي نيس ومونبلييه عقب انتهاء المباراة أمس الأربعاء، وانتشر مقطع فيديو لدهس صبي مغربي في شوارع مدينة مونبلييه جنوب فرنسا بعد إندلاع أعمال شغب من قبل مشجعين من دولة عربية.

دهسته السيارة بعدما حاول انتزاع العلم الفرنسي

وتحرك الصبي من الجنسية المغربية مع مجموعة من أهل بلده إلى سيارة تحمل فرنسيين أخرجت علم فرنسا للاحتفال، وحاول البعض انتزاع العلم الفرنسي، فأصيب السائق بالذعر مما أدى إلى دهس الصبي، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك.