سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالشركات المنتجة

حافظ سعر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس، على استقراره داخل الأسواق ولدى الشركات المنتجة، فيما شهدت بعض الشركات المنتجة للأسمنت انخفاضا في الأسعار بالمحافظات المختلة.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

ونظرا لأهمية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم بالنسبة للعاملين في مجال البناء والقطاع العقاري، ترصد «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت في الأسوق اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، وفقا لنشرة الصادرة من الغرف التجارية عن شعبة مواد البناء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وكشفت النشرة، تفاصيل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس في كل الشركات المنتجة، والتي جاء كالتالي:

سجل اليوم الحديد في شركة عز 21450 جنيها، وهو أعلى سعر في الشركات المنتجة، وجاء في الترتيب الثاني سعر حديد العتال، حيث استقر عند 21400 جنيه، ثم شركة حديد بشاي عند مبلغ 21300 جنيه، وحديد المعادي 21150 جنيهان وحديد عطية سجل 21130 جنيها، وجاءت الأسعار بشركتي الكومي، والمراكبي عند سعر 21200 جنيه، فيما سجل حديد سرحان 21100 جنيه، وحديد العشري 21300 جنيه للطن، مصر ستيل 21150 جنيها للطن، بينما سجل سعر حديد المصريين 20400 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفقا للنشرة السعرية الأخيرة، انخفض سعر طن الأسمنت في عدد من الشركات المنتجة في الأسواق المصرية وجاء كالتالي:

- بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم 1700 جنيه للطن.

- سعر أسمنت نصر 1665 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت وادي النيل 1660 جنيها للطن.

- سعر المخصوص 1710 جنيهات للطن.

- سعر حلوان 1695 جنيهًا للطن.

- سعر السويدي 1756 جنيها للطن.

- سعر التعمير 1656 جنيهًا للطن.

- سعربني سويف 1660 جنيهًا للطن.

- سعر السهم 1660 جنيهًا للطن.