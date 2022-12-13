سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. العتال يسجل 21400 جنيه

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، أصبح محل بحث متواصل لدى شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في مجال المقاولات، إذ تؤثر أسعار مواد البناء على اسعار الشقق والعقارات فى الأسواق المصرية.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

نستعرض سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13-12-2022، وفقا لنشرة الغرف التجارية الصادرة عن شعبة مواد البناء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وأظهرت النشرة، تأرجح سعر طن الحديد بين شركة وأخرى من الشركات المنتجة فى الأسواق المصرية المختلفة.

- بلغ سعر الحديد في شركة عز 21450 جنيها.

- سعر طن حديد بشاي 21300 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 21400 جنيه.

- سعر طن حديد عطية 21130 جنيها.

- سعر طن حديد سرحان 21100 جنيه.

- سعر الطن بالنسبة لحديد المراكبي 21200 جنيهً.

- سعر حديد المصريين 20400 جنيهًا للطن.

- سعر حديد الكومي 21200 جنيه للطن.

- سعر طن حديد المعادي 21150 جنيها.

- سعر حديد العشري 21300 جنيه للطن.

- سعر حديد مصري ستيل 21150 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم 1715 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت نصر 1685 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت بشركة وادي النيل 1660 جنيها للطن.

- سعر أسمنت شركة المخصوص 1710 جنيهات للطن.

- سعر الأسمنت حلوان 1695 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1765 جنيها للطن.

- سعر أسمنت التعمير 1670 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت شركة بني سويف 1660 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 1660 جنيهًا للطن.