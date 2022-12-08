سعر الحديد اليوم الخميس في الأسواق.. يبدأ من 19 ألفا و500 جنيه

استقر سعر الحديد، اليوم الخميس 8 ديسمبر، ويرجع ذلك لزيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الطلب، حيث سجلت أسعار الحديد سعر يتراوح بين 19 ألفا و500 جنيه و 21 ألف و200 جنيه للطن الواحد.

ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الحديد في الأسواق لأهميته في التأثير على أسعار العقارات المختلفة، لذا تقدم «الوطن»ن في التقرير التالي سعر الحديد اليوم، وذلك على النحو التالي:

سعر طن حديد عز

سجل سعر طن حديد عز في الأسواق اليوم الخميس 8 ديسمبر 20 ألف و500 جنيه.

سعر الحديد اليوم في الأسواق

وجاء سعر الحديد اليوم الخميس، في الأسواق المصرية كالتالي:

جاء سعر طن حديد المعادي 20 ألف و500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد سرحان 20 ألف و500 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيها.

وسجل سعر طن حديد المصريين 20400 جنيه.

كما جاء سعر طن حديد بشاي بـ21200 جنيه.

سجل سعر طن حديد العتال 21100 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطيه 21100 جنيه.

وسجل سعر طن حديد العشري 20400 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 20400 جنيه.

سجل سعر طن حديد الكومي 20400 جنيه.

أسعار الأسمنت في الأسواق

سجل سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، 1528 جنيها للعسكري بني سويف، و1530 جنيها للسهم.

سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت 1650 جنيها للمسلح، و1615 جنيها للنصر.

جاء سعر طن أسمنت وادي النيل 1610 جنيهات.

سجل سعر طن لافارج للأسمنت 1620 جنيها.

جاء سعر طن أسمنت حلوان بـ 1650 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي 1720 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت سيناء 1535 جنيها.