سعر طن الحديد اليوم السبت.. «عز» يتجاوز الـ20 ألف جنيه

سعر طن الحديد اليوم، أمر يبحث عنه الكثيرون ممن يريدون البناء والتشييد لمنازلهم أو بناء عمارات أو المتاجرين في العقارات لتأثر أسعار مواد البناء على ارتفاع سعر الشقق والبيوت من عدمه.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طن الحديد اليوم السبت، وفقا لنشرة الغرف التجارية بشعبة مواد البناء عبر موقعهم الرسمي الإلكتروني.

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم كما يلي:

بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 20682.72 جنيه.

وبلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 18900 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد السويس اليوم نحو 19100 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 19100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

كما يهتم الناس بسعر الأمنت أيضا لاستخدامه في البناء والتشييد.

ووصل سعر الأسمنت الرمادى إلى نحو 20861.36 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +140.91 جنيه.

كما وصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح إلى نحو 1550 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت قنا اليوم نحو 1340 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1370 جنيها للطن.

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع اليوم نحو 1350 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المخصوص نحو 1380 جنيهًا للطن.

وسعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

كما سجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن.