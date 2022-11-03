سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 3-11-2022

اختلفت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 3 نوفمبر الحالي، وتشهد أسعار مواد البناء اهتمام كبير من المواطنين لمعرفة الأسعار التي تؤثر على أسعار العقارات والمباني، وخاصة بعد التغييرات التي حدثت في أسعار العملات في الآونة الأخيرة، حيث قال رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، المهندس أحمد الزيني، لـ«الوطن»، إنّ سعر طن الحديد شهد تحركا طفيفا مع تغير أسعار شهر نوفمبر

وتقدم «الوطن» سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر الحالي وذلك على النحو التالي:

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم 1640 جنيها، وتراوح سعر طن أسمنت الشركة العربية للأسمنت بين 1590 جنيها و1600 جنيه للمسلح أما النصر تراوح بين 1555 جنيها و1560 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1550 جنيها.

كما سجل سعر طن أسمنت لافارج 1570 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت سيناء 1530 جنيها، كما سجل سعر طن أسمنت حلوان 1590 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت السويدي 1640 جنيها، كما سجل سعر طن مصر للأسمنت قنا 1520 جنيها، وسجل سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف بين 1490 جنيها و1500 جنيه.

سعر الحديد اليوم في الأسواق

سجل سعر طن حديد عز 19650 جنيها، وسجل سعر طن حديد بشاي 19600 جنيه، كما يجل سعر طن حديد العتال 19550 جنيها، وسجل سعر طن حديد عطيه 19000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد سرحان 19000 جنيه، وسجل سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيها، كما سجل سعر طن حديد المصريين 19550 جنيها، وسجل سعر طن حديد الكومي 19000 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المعادي 19000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد العشري 19300 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 19400 جنيه