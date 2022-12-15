حبس المتهمين بقتل شاب في بدر.. ألقوه من الطابق الثالث

أمرت النيابة بحبس المتهمين بقتل شاب بالاعتداء عليه وإلقائه من الطابق الثالث في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مدينة بدر بالقاهرة، شهدت واقعة مأساوية بعدما أقدم مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شاب بضربه وإلقائه من الطابق الثالث وفروا هاربين، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الجريمة

وتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مسجاة على الأرض، ويرتدي كامل ملابسه، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية الشاب يدعى «أحمد.م.أ» في العقد الرابع من عمره، مصاب بجروح وكسور، ويظهر على جسده آثار تعذيب.

وبإجراء التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد هوية المتهمين تبين قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على الضحية وإلقائه من الطابق الثالث، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث على أعلى مستوى، ونجح رجال المباحث في ضبط المتهمين وبحوزتهم أداة الجريمة.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر نيابة الشروق وبدر، تحقيقات الموسعة في الواقعة حيث كلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما أمرت صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.

العقوبة القانونية

يقول المحامي والخبير القانوني محمد صقر لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».