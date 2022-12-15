العثور على جثة شاب بأحد شوارع شبرا الخيمة.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأحد الشوارع، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها.

العثور على جثة شاب بأحد شوارع شبرا الخيمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على جثة شاب بأحد شوارع شبرا الخيمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية

وعثرت قوة من الشرطة على متعلقات المتوفي الشخصية، كما تبين من المعاينة الظاهرية خلو الجثة من ثمة إصابات، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.