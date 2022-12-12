تفاصيل مقتل شاب على يد زوجته وصديقه.. أوراقهما أمام المفتي

داخل قفص حديدي، في إحدى زوايا محكمة جنايات الزقازيق، بملامح شاردة ونظرات تائهة، وقف المتهمان بمقتل الزوج، يستمعان للقاضي أثناء النطق بالحكم عليهما، لم تمر لحظات معدودة، حتى دوت زغاريد مرتفعة، وسيطرت فرحة عارمة على الحضور، لتقترب فصول تلك الجريمة البشعة من النهاية، بعد إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، لسماع الرأي الشرعي في إعدامها.

سنوات طويلة قضاها الشاب الثلاثيني رفقة زوجته، في حياة هادئة يتخللها بعض المشكلات الزوجية التي لا يخلو منها أي منزل، كان الزوج يخرج صباحا للعمل مبيض محارة لجلب قوت يومه، وحال عودته يجد زوجته في انتظاره مستقبلة إياه بابتسامة هادئة محببة إليهما، إلى أن طرقت الخلافات الدائمة بابهما، واستحالا العيش سويا بعدها، تبدلت حياتهما الزوجية إلى حلبة مصارعة، كرها العيش بها، إلا أن الزوج رفض التخلي عن زوجته، لكن الأخيرة لم ترضخ لهذا القرار.

الزوجة والصديق يستعدان بفكرة خبيثة للتخلص من الزوج

فكرة شيطانية خبيثة، راودت الزوجة في التخلص من زوجها، وهي إزهاق روحه، ولم تجد سوى صديقه المقرب ليشاركها في إعداد الخطة اللازمة لقتله، وفي يوم الواقعة عاد الزوج لمنزله، ووجد زوجته تستقبله على غير العادة في الأيام الماضية، لم تمر سوى دقائق، حتى سمعا طرق الباب، وحال فتحه وجد الزوج أن الطارق لم يكن سوى صديقه، استقبله بابتسامة هادئة وجميلة، لكن الأخير رد عليه بالخنق بيده، ثم ضربة عدة ضربات متتالية بالمطرقة الحديدية، الذي أعدها من قبل.

لحظة التخلص من جثمان الزوج

بملامح يكسوها بسمة الانتصار، نظرت الزوجة الخائنة لزوجها، وهو يصارع الموت تحت يديي صديقه المقرب «مبيض محارة»، وعند التأكد من إزهاق روحه، كبلا قدميه ويديه ببعض الحبال ولفاه ببطانية، ونقله المتهم الثاني بمركبة توكتوك إلى إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح، ومن ثم سكب كمية من المادة المشتعلة «بنزين» وإضرام النيران بالجثة، ولاذ بالفرار.

تحديد هوية الجثة وضبط المتهمين

تعود الواقعة إلى بداية شهر مايو الماضي، حيث ورد إلى قسم شرطة منيا القمح، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب معصوب العينين، وبه جروح وكدمات وآثار حروق متفرقة بالجسد، وبالفحص والمعاينة تم تحديد هوية المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى هوية مرتكبي الجريمة، إذ تبين أنهما الزوجة وصديق المجني عليه، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأحالت محكمة الزقازيق اوراقهما إلى فضيلة المفتي لسماع الرأي الشرعي في إعدامهما.

العقوبة القانونية للمتهمين

كان المحامي محمد ثابت، قد أوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، عقوبتها هي الإعدام شنقا، طبقا لما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليها.