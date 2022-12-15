نجاح فريق طبي في إزالة تكيس دموي ضخم بالشريان الأورطي لمريض بـ«أسيوط الجامعي»

أنقذ فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أسيوط الجامعي، حياة مريض في العِقد السادس من العمر، يعاني من آلام بالبطن والظهر نتيجة ضغط تكيس دموي ضخم بالشريان الأورطي على أعضاء البطن المختلفة، وأوشك هذا التكيس على وشك الانفجار.

التكيس 6 أضعاف القطر الطبيعي

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، إنّ المريض جاء للمستشفي والتكيس علي وشك الانفجار، وبلغ قطر التمدد 6 أضعاف القطر الطبيعي لهذا الشريان، كما كان هذا التكيس مجاورا للشرايين المغذية للكلى، فقام الفريق الطبي بالفتح الجراحي للبطن و استئصال للتكيس الدموي مع عمل وصلة شريانية صناعية متفرعة لتغذية الطرفين السفليين، ليخرج المريض بعدها في حالة مستقرة.

الفريق الطبي

وأضاف عميد كلية الطب، أنّ الفريق الطبي كان تحت إشراف الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور أيمن حسب الله رئيس قسم الأوعية الدموية، وتكون من الدكتور أشرف النجار والدكتور محمد صلاح استشارين جراحة الأوعية الدموية وزميلي جامعة بيروچا بإيطاليا، والدكتور أحمد عبد الناصر مدرس مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور جوزيف سامي نائب بقسم جراحة الأوعية الدموية.

وتشكل فريق التخدير والعناية المركزة تحت إشراف الدكتور هاني المربع رئيس قسم التخدير، والدكتور أبو العيون محمد، والدكتور سعيد متولي والدكتورة رشا أحمد علي استشاري التخدير وزميلي جامعة لندن بإنجلترا، والدكتور رامي مصطفى مدرس التخدير والعناية المركزة.