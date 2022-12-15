أماكن انقطاع المياه اليوم في المنوفية وموعد عودتها.. ساعتان للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أماكن انقطاع المياه اليوم الخميس عن عدة قرى بمركز الباجور خلال الفترة الصباحية، وذلك لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات توفير كميات المياه اللازمة لإستخدامهم اليومي خلال أوقات الانقطاع.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وحددت شركة مياه المنوفية أماكن انقطاع المياه اليوم الخميس بمركز الباجور في كفر الباجور وجروان وزاوية جروان وشبرا زنجي وكفر شبرا زنجي وأبشيش والكتامية وأبوسنيطة وسمان وأسطنها وقلتى الكبرى وكوم الضبع وأسريحة وكفر سنجلف.

وأفادت شركة مياه المنوفية بمواعيد قطع المياه اليوم، حيث تبدأ من الساعة 11 صباحا ولمدة ساعتين، على أن تعود المياه في الواحدة ظهرا، أو عند الانتهاء من غسيل الشبكات بالقرى التي يجرى بها قطع المياه.

قطع المياه بأسوان

وفي سياق آخر، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحس بمحافظة أسوان، عن قطع المياه غدا الجمعة لمدة 14 ساعة، للقيام بأعمال إصلاح خط مياه طرد وتركيب محابس.

وحددت الشركة أماكن انقطاع المياه عن مناطق صالح حرب، وكورنيش النيل، ووسط البلد، والحصايا، والشيخ هارون، وأرض الجميلي، وأطلس، وطريق السماد، والسيل الجديد، والسيل الريفي، وبداية طريق الفنادق، والبشارية، وذلك من الساعة 8 مساء غدا حتى 10 صباح السبت المقبل.