انقطاع المياه 12 ساعة عن 4 مناطق بدمياط بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن (مدينة كفر سعد – دينة كفر البطيخ – مدينة رأس البر - السنانية)، 12 ساعة اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، بعد غد السبت، لأعمال تركيبات بمحطة مياه كفر سليمان.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.