رئيس التحرير

أحمد الخطيب

انقطاع المياه 12 ساعة عن 4 مناطق بدمياط بعد غد

كتب:

هانى حسن
09:59 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن (مدينة كفر سعد – دينة كفر البطيخ – مدينة رأس البر - السنانية)، 12 ساعة اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، بعد غد السبت، لأعمال تركيبات بمحطة مياه كفر سليمان.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اقرأ المزيد:

قطع المياه عن قرى 3 مراكز بالجيزة يومي الجمعة والسبت.. اعرف المواعيد

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات.. السبت المقبل

قطع المياه في 11 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة يوم الجمعة

قطع المياه عن 13 قرية في الفيوم والدقهلية 10 ساعات

عاجل.. قطع المياه في 6 مناطق بالدقهلية لمدة 12 ساعة غدا
بقلم هانى حسن