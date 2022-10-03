مواعيد انقطاع وضخ المياه في 3 محافظات.. اعرف المناطق

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القليوبية والبحر الأحمر ومطروح، مواعيد انقطاع وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

أعلنت الشركة انقطاع المياه عن القناطر الخيرية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم «الاثنين» حتى الساعة الرابعة فجراً، نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وطلبت الشركة في بيان لها المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة.

جدول مواعيد ضخ المياه لبعض المناطق بالغردقة

أما البحر الأحمر، كشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أنه نظرا لإجراء أعمال الصيانة برافع 59 الرئيسي تقرر تعديل جدول مواعيد ضخ المياه لبعض المناطق بالغردقة كالآتي:.

- مناطق أبوالعباس والمدارس والتدريب وستارفيش والهضبة وشيري، يومي الأربعاء والأحد.

- مناطق الحجاز وأبو جمعة والروضة والشيخ شحات والسلام وسمير زوايا والصالة المغطاة وعمارات النجدة وبلوكات النجدة ودير مارمينا والمدرسة الأمريكية وتقسيم النجدة يومي الخميس والإثنين.

- مناطق السنتر الليبي وناصر، والمشروعات والمستلزمات وهاي جيت ومسجد حمزة وعمارات 608 والصوبات وأبوعشرة، والعلام والألف وحدة والمدينة الجامعية يومي الجمعة والثلاثاء.

طرق استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين بالبحر الأحمر

وطالبت الشركة جميع المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين انتظام مواعيد الضخ بالمدينة، لافتا إلى أنها تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 125، وأرقام «واتساب» 01001849993.

مواعيد ضخ المياه بمناطق مطروح اليوم

وكشفت الشركة بمطروح مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري 2022 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة منخفض» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 صباح اليوم التالي.

- منطقة عمارات «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 مساء.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 4 مساء حتى الساعة 8 مساءً.

- منطقة «السواني مرتفع» من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.

- منطقة «ك2 شارع 15 وشارع المجمع » من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.