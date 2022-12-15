توقعات برفع «البنك الأوروبي» أسعار الفائدة بقيمة 0.5%.. اليوم

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية لعام 2022، اليوم، وهو ما يمثل زيادة رابعة في سعر الفائدة، بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس.

مستوى غير مسبوق منذ 14 عاما

ويؤدي ذلك إلى رفع تسهيلات الإيداع إلى 2%، ومعدل إعادة التمويل إلى 2.5% والإقراض الهامشي إلى 2.75%، وهو مستوى لم يشهده «المركزي» منذ أربعة عشر عامًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يقرر صناع السياسة ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث يراهن الاقتصاديون حاليًا على أن معدل الإيداع سيصل إلى ذروته عند 2.9%.

متوسط الفائدة الأوروبية

في أكتوبر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، وبلغ متوسط سعر الفائدة في منطقة اليورو 1.69% من عام 1998 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.75% في أكتوبر 2000 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.00% في مارس 2016.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25% -4.5% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية لعام 2022، أمس، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، وبما يتماشى مع توقعات السوق، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1% العام المقبل، و4.1% في عام 2024، و3.1% في عام 2025، وهو مستوى أعلى مما سبق الإشارة إليه.