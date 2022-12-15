«الدولي للأسماك» يستقبل لجنة من وزارة الزراعة لمناقشة الأهداف المشتركة

أستقبل المركز الدولي للأسماك بمقره في محافظة الشرقية لجنة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وذلك لتفقد أنشطة المركز ومناقشة الأهداف والرؤى المشتركة خلال الأعوام العشر المقبلة، وتضمنت الزيارة عرض تفصيلي لأنشطة المركز على الصعيدين الوطني والإقليمي منذ عام 1998 وتم فيها مناقشة التقرير المقدم من المركز لوزير الزراعة السيد القصير هذا بالإضافة إلى جولة تفقدية لأعمال المركز البحثية في مجال الاستزراع المائي واستخدام تكنولوجيا المناخ الذكي في أنظمة الاستزراع المائي داخل الأحواض الترابية.

برنامج الانتخاب الوراثي لسلالة البلطي النيلي

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إنه تم تفقد وحدتي الجينات والقيمة المضافة حيث تعرفت اللجنة خلال الزيارة علي نتائج برنامج الانتخاب الوراثي لسلالة البلطي النيلي المعروفة بسلالة العباسة والتي تمتاز بمضاعفة معدل النمو والقدرة علي مقاومة الأمراض، كما تم عرض نتائج دورات بناء القدرات ومنها التدريب الافتراضي التي يقوم بها المركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور المركز الريادي علي المستوي الوطني في توفير فرص عمل بدوام كلي للمرأة والشباب في قطاع الاقتصاد الأزرق المصري وتحسين مستوي دخل الفرد والأوضاع المعيشية للعاملين والعاملات في هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية 2030 وأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أن الجولة شهدت حصاد لوحدة من وحدات نظام الاستزراع المائي داخل الأحواض الترابية أحد الأنظمة الحديثة الصديقة للبيئة والذي يمكن من خلاله تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري سيراً على الخطة الوطنية ومخرجات مؤتمر قمة المناخ cop 27.

برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي

ولفت إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الاستمرار في برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي مع توضيح خطة المركز المستقبلية في نشر السلالة والمفرخات المستهدف الوصول إليها خلال السنوات المقبلة، كذلك نشر المعرفة التكنولوجية وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات المعنية فيما يخص أنظمة الاستزراع المائي وأنظمة الاستزراع السمكي النباتي التكاملي.

وشددت اللجنة على ضرورة توسيع آفاق التعاون مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتقديم الدعم الفني اللازم واستمرار التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في امتداد أنشطة مركز التميز كأحد برامج المركز الريادية في مجال التدريب وبناء القدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمن التوصيات الصادرة للعمل على استنباط بدائل أعلاف آمنة واقتصادية مستدامة مطابقة للشروط والمواصفات القياسية.

وتشكلت وقد تكونت اللجنة من كلاً من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية واللواء اركان حرب الحسيني فرحات محمد، المدير التنفيذي للجهاز، والدكتور أحمد دياب نيابة عن مكتب الوزير، والدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، وكان في استقبال اللجنة الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك مكتب مصر، وفريق العمل من المركز من علماء وباحثي وموظفي المركز،